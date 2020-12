மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நெறிமுறைகளை அனைத்து கல்லூரிகளும் தவறாமல் கடைபிடிக்க வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Collector's instruction that all colleges must adhere to the Corona virus prevention protocol

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நெறிமுறைகளை அனைத்து கல்லூரிகளும் தவறாமல் கடைபிடிக்க வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்