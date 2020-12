மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் + "||" + Sewerage works in Vellore Corporation area should be completed expeditiously

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்