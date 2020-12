மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கலூரில் அம்மா மினி கிளினிக் அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் திறந்து வைத்தார் + "||" + Amma Mini Clinic in Bangalore was inaugurated by Minister Udumalai K. Radhakrishnan

பொங்கலூரில் அம்மா மினி கிளினிக் அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் திறந்து வைத்தார்