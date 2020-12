மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் முதல்கட்ட பஞ்சாயத்து தேர்தல் 3,019 கிராம பஞ்சாயத்துகளில் இன்று ஓட்டுப்பதிவு + "||" + The first phase in Karnataka Panchayat election In 3,019 Grama Panchayats Vote registration today

