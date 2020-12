கொரோனா காரணமாக தாமதமாக சாகுபடி: கரும்பு விளைச்சல் இல்லாததால் விவசாயிகள் கவலை; பொங்கல் அன்று விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா காரணமாக தாமதமாக சாகுபடி: கரும்பு விளைச்சல் இல்லாததால் விவசாயிகள் கவலை; பொங்கல் அன்று விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு + "||" + Delayed cultivation due to corona: Farmers worried about lack of sugarcane yield; Possibility to increase prices on Pongal

கொரோனா காரணமாக தாமதமாக சாகுபடி: கரும்பு விளைச்சல் இல்லாததால் விவசாயிகள் கவலை; பொங்கல் அன்று விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு