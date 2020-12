மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் உறைபனி தாக்கத்தால் கடுங்குளிர் நிலவுகிறது; குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 8 டிகிரி செல்சியசாக உள்ளது: பொதுமக்கள் நெருப்பு மூட்டி குளிர் காய்கின்றனர் + "||" + Ooty is frozen by the impact of frost; The minimum temperature is 8 degrees Celsius: The public cools down by the fire

