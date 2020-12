மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மனித சங்கிலி - ஆர்ப்பாட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே நடைபெற்றது + "||" + Human chain-demonstration in support of struggling farmers in Delhi took place near Orathanadu

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மனித சங்கிலி - ஆர்ப்பாட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே நடைபெற்றது