மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப தகராறில், திருமணமான 8 மாதத்தில் 16 வயது சிறுமியை கொன்று வீட்டில் உடல் புதைப்பு - கொழுந்தனார்கள் கைது; கணவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + In a family dispute, within 8 months of marriage 16-year-old girl killed and body buried at home - Koluntanarkal arrested; Webcast for husband

குடும்ப தகராறில், திருமணமான 8 மாதத்தில் 16 வயது சிறுமியை கொன்று வீட்டில் உடல் புதைப்பு - கொழுந்தனார்கள் கைது; கணவருக்கு வலைவீச்சு