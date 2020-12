மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணை அரிவாளால் வெட்டி 5¾ பவுன் சங்கிலி பறிப்பு; ஒருவர் கைது + "||" + Woman cut with a scythe and pounded with a 50 pound chain; One arrested

பெண்ணை அரிவாளால் வெட்டி 5¾ பவுன் சங்கிலி பறிப்பு; ஒருவர் கைது