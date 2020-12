மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்றம் இல்லாத புதுவையை உருவாக்க கவர்னர் முயற்சி - அமைச்சர் கந்தசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Governor tries to innovate without legislature - Minister Kandasamy accused

சட்டமன்றம் இல்லாத புதுவையை உருவாக்க கவர்னர் முயற்சி - அமைச்சர் கந்தசாமி குற்றச்சாட்டு