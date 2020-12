மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் இருந்து சென்னைக்கு இருதய அறுவை சிகிச்சைக்கு அனுப்பப்பட்ட 10 குழந்தைகள் நலமுடன் ஊர் திரும்பினர் + "||" + 10 children sent from Thiruvarur to Chennai for heart surgery returned home safe and sound

