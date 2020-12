மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி பாலாற்றில் குளிக்க சென்ற வாலிபர் தண்ணீரில் தவறி விழுந்து பலி + "||" + In the Vaniyambadi lake The boy who went to take a bath Falling into the water and killing

வாணியம்பாடி பாலாற்றில் குளிக்க சென்ற வாலிபர் தண்ணீரில் தவறி விழுந்து பலி