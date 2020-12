மாவட்ட செய்திகள்

புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன்கோவிலில் ரூ.13 லட்சம் உண்டியல் காணிக்கை 363 கிராம் தங்கம், 435 கிராம் வெள்ளியும் கிடைத்தது + "||" + 363 grams of gold and 435 grams of silver were found at the Mariammankoil in Punnainallur.

