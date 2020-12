மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Ahead of the Assembly elections At the ballot counting center Collector inspection

சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் கலெக்டர் ஆய்வு