சோழவரம் கிராமத்தில் மாடு விடும் விழாவில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு பயிற்சி கலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + In the village of Cholavaram At the cow dropping ceremony Training for participating bulls The Collector visited

