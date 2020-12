மாவட்ட செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் மருத்துவ 'சீட்' வாங்கி தருவதாக ரூ.5 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது + "||" + In the country of the Philippines As if to buy a medical seat Man arrested for swindling Rs 5 lakh

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் மருத்துவ 'சீட்' வாங்கி தருவதாக ரூ.5 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது