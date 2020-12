மாவட்ட செய்திகள்

இன்று சுனாமி நினைவு தினம்: தூத்துக்குடி கடற்கரையோரங்களில் அலையாத்தி காடுகள் வளர்ப்பு தீவிரம் + "||" + Today is Tsunami Memorial Day: Intensity of nomadic afforestation along the coasts of Thoothukudi

இன்று சுனாமி நினைவு தினம்: தூத்துக்குடி கடற்கரையோரங்களில் அலையாத்தி காடுகள் வளர்ப்பு தீவிரம்