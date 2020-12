மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறுவதில் முறைகேடுகள் இருந்தால் புகார் செய்யலாம்; திருவண்ணாமலை மாவட்ட கலெக்டர் தகவல் + "||" + Complaints can be made if there are irregularities in receiving the Pongal gift package; Thiruvannamalai District Collector Information

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறுவதில் முறைகேடுகள் இருந்தால் புகார் செய்யலாம்; திருவண்ணாமலை மாவட்ட கலெக்டர் தகவல்