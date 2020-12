மாவட்ட செய்திகள்

முதல் முறையாக தாராவியில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படவில்லை - பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + No corona infection detected in Darawi for the first time - public delight

முதல் முறையாக தாராவியில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படவில்லை - பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி