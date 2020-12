மாவட்ட செய்திகள்

நொய்யல் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது கார் மோதி தந்தை பலி; மகள் படுகாயம் டிரைவர் கைது + "||" + Near the disease On a motorcycle Car collision Father killed Daughter injured The driver was arrested

நொய்யல் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது கார் மோதி தந்தை பலி; மகள் படுகாயம் டிரைவர் கைது