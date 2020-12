மாவட்ட செய்திகள்

தகானு அருகே விபத்து திருமண கோஷ்டியினர் சென்ற வேன் கவிழ்ந்து 33 பேர் காயம் + "||" + Accident near Daganu The wedding party went on The van overturned, injuring 33 people

