மாவட்ட செய்திகள்

லால்குடி தொகுதி புள்ளம்பாடியில் முதல்-அமைச்சர் தேர்தல் பிரசார இடத்தை அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் ப.குமார் ஆய்வு + "||" + AIADMK to contest first ministerial election in Lalgudi constituency District Secretary P. Kumar inspected

லால்குடி தொகுதி புள்ளம்பாடியில் முதல்-அமைச்சர் தேர்தல் பிரசார இடத்தை அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் ப.குமார் ஆய்வு