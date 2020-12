மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் இருந்து விழுப்புரத்திற்கு பொதுவினியோக திட்டத்திற்காக 2 ஆயிரம் டன் அரிசி + "||" + 2 thousand tons of rice from Thiruvarur to Villupuram for public distribution scheme

திருவாரூரில் இருந்து விழுப்புரத்திற்கு பொதுவினியோக திட்டத்திற்காக 2 ஆயிரம் டன் அரிசி