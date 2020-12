மாவட்ட செய்திகள்

நியாயவிலை கடைகளில் கைரேகை பதிவின்றி பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + Minister Kamaraj informed that Pongal gifts will be given in fair price shops without fingerprint registration

நியாயவிலை கடைகளில் கைரேகை பதிவின்றி பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் அமைச்சர் காமராஜ் தகவல்