மாவட்ட செய்திகள்

வண்ணாரப்பேட்டை-திருவொற்றியூர் விம்கோநகர் இடையே மெட்ரோ ரெயில் சோதனை ஓட்டம்; ஜனவரி இறுதியில் ரெயில் போக்குவரத்தை தொடங்க வாய்ப்பு + "||" + Metro Rail test run between Washermenpet-Tiruvottiyur Wimkonagar; Rail traffic is likely to start at the end of January

வண்ணாரப்பேட்டை-திருவொற்றியூர் விம்கோநகர் இடையே மெட்ரோ ரெயில் சோதனை ஓட்டம்; ஜனவரி இறுதியில் ரெயில் போக்குவரத்தை தொடங்க வாய்ப்பு