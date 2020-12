மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்ட தேர்தலில் விறுவிறுப்பான ஓட்டுப்பதிவு; கிராம பஞ்சாயத்து தேர்தல் அமைதியாக நடந்தது; 30-ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை + "||" + The 2nd phase election; The Gram Panchayat election was peaceful; Vote count on 30 dec

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்ட தேர்தலில் விறுவிறுப்பான ஓட்டுப்பதிவு; கிராம பஞ்சாயத்து தேர்தல் அமைதியாக நடந்தது; 30-ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை