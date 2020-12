மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்களில் சனிப்பெயர்ச்சி விழா திரளான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தரிசனம் + "||" + In the temples of Karur district, a large number of devotees stand in long queues for the Saturnalia

