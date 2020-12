மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி: திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலில் சனிப்பெயர்ச்சி விழா + "||" + Only those who have booked online are allowed: Sacrifice Ceremony at Thirunallar Sanibagavan Temple

ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி: திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலில் சனிப்பெயர்ச்சி விழா