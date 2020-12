மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. மீதான உரிய ஆதாரத்துடன் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஊழல் பட்டியல் மீது விசாரணை கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் - வேலூர் மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி வலியறுத்தல் + "||" + ADMK Handed over with relevant evidence on To set up commission of inquiry into corruption list - Congress leader KS Alagiri stressed at the Vellore conference

