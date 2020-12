மாவட்ட செய்திகள்

குமளங்குளம் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஜெயலட்சுமியை அறிவிக்கக்கோரி - நடுவீரப்பட்டில், பொதுமக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Kumalankulam Panchayat Council Chairman Jayalalithaa to be notified - In the mediation, the public protested

குமளங்குளம் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஜெயலட்சுமியை அறிவிக்கக்கோரி - நடுவீரப்பட்டில், பொதுமக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்