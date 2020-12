மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கையில் பரபரப்பு: கழுத்தை கத்தியால் அறுத்து ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி - உயர் அதிகாரிகள் அழுத்தம் காரணமா? + "||" + Excitement in Sivagangai: Regional Development Officer stabbed in the neck with blood - Is it due to pressure from top officials?

சிவகங்கையில் பரபரப்பு: கழுத்தை கத்தியால் அறுத்து ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி - உயர் அதிகாரிகள் அழுத்தம் காரணமா?