மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் உறைபனி தாக்கம் தொடர்கிறது - கடும் குளிரால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + The effect of frost on the feed continues - Public suffering from severe cold

ஊட்டியில் உறைபனி தாக்கம் தொடர்கிறது - கடும் குளிரால் பொதுமக்கள் அவதி