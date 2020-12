மாவட்ட செய்திகள்

சொத்து பிரச்சினை: கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு 4 மூதாட்டிகள் தீக்குளிக்க முயற்சி - தாசில்தார் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Property issue: Attempt to set fire to 4 grandmothers before the Collector's Office - Tasildar talks

சொத்து பிரச்சினை: கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு 4 மூதாட்டிகள் தீக்குளிக்க முயற்சி - தாசில்தார் பேச்சுவார்த்தை