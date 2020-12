மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகளுக்கு மழைநீர் வரும் கால்வாய்களை தூர்வார வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + The canals that carry rainwater to the lakes should be dredged - the farmers insisted in the mitigation meeting

ஏரிகளுக்கு மழைநீர் வரும் கால்வாய்களை தூர்வார வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்