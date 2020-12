மாவட்ட செய்திகள்

முறைகேடு நடக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் 80 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தபால் ஓட்டு வழங்க கூடாது - அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Because abuse is likely to happen Postage should not be issued to persons over 80 years of age - Political parties insist

முறைகேடு நடக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் 80 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தபால் ஓட்டு வழங்க கூடாது - அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தல்