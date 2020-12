மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே பூதிப்புரத்தில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டும் நிரம்பாத கண்மாய் - விவசாயிகள் கவலை + "||" + In Boodipuram near Theni Unfilled eye on river flooding - Farmers are concerned

தேனி அருகே பூதிப்புரத்தில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டும் நிரம்பாத கண்மாய் - விவசாயிகள் கவலை