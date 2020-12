மாவட்ட செய்திகள்

தர்மேகவுடா மறைவுக்கு எடியூரப்பா உள்பட தலைவர்கள் இரங்கல் காங்கிரசார் சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என குமாரசாமி அறிவுரை + "||" + To the demise of Dharmeguda Including Edyurappa Leaders mourn

தர்மேகவுடா மறைவுக்கு எடியூரப்பா உள்பட தலைவர்கள் இரங்கல் காங்கிரசார் சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என குமாரசாமி அறிவுரை