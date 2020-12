மாவட்ட செய்திகள்

அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ஏக்நாத் கட்சே ஆஜராகவில்லை கொரோனா அறிகுறி இருப்பதாக கூறி காலஅவகாசம் கேட்டார் + "||" + For enforcement investigation Eknath Katche did not appear

அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ஏக்நாத் கட்சே ஆஜராகவில்லை கொரோனா அறிகுறி இருப்பதாக கூறி காலஅவகாசம் கேட்டார்