மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் நின்று ‘செல்பி' எடுத்த 2 பேரை ராட்சத அலை இழுத்து சென்றது கதி என்ன? தேடும் பணி தீவிரம் + "||" + What is the story behind the giant wave that dragged 2 people who took ‘Selby’ standing in the sea? The intensity of the task being sought

கடலில் நின்று ‘செல்பி' எடுத்த 2 பேரை ராட்சத அலை இழுத்து சென்றது கதி என்ன? தேடும் பணி தீவிரம்