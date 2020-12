மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி கேர்ன்ஹில் வனப்பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளை கவர வனவிலங்குகளின் மாதிரிகள் காட்சிக்கு வைப்பு; மரங்களில் பறவைகள் இருப்பது போன்று தத்ரூபமாக வடிவமைப்பு + "||" + Exhibition of wildlife specimens to attract tourists to the Nilgiri Cornhill Forest; Realistic design like the presence of birds in trees

நீலகிரி கேர்ன்ஹில் வனப்பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளை கவர வனவிலங்குகளின் மாதிரிகள் காட்சிக்கு வைப்பு; மரங்களில் பறவைகள் இருப்பது போன்று தத்ரூபமாக வடிவமைப்பு