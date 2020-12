மாவட்ட செய்திகள்

சாதாரண தொண்டன் கூட முதல்-அமைச்சராகும் வாய்ப்பு அ.தி.மு.க.வில் மட்டுமே உள்ளது அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + Even ordinary volunteers have a chance to become the first minister only in the AIADMK, said Minister CV Shanmugam

சாதாரண தொண்டன் கூட முதல்-அமைச்சராகும் வாய்ப்பு அ.தி.மு.க.வில் மட்டுமே உள்ளது அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு