மாவட்ட செய்திகள்

கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 20 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கக்கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் முன்பு பா.ம.க, வன்னியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + 20 per cent reservation in education and employment Before the Panchayat Union offices to request BJP, Vanniyar Sangam protest

கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 20 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கக்கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் முன்பு பா.ம.க, வன்னியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்