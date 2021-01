மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் செல்போன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் சிவன் அருள் தகவல் + "||" + People with disabilities in Tirupathur district can apply for a cell phone - Collector Sivan Arul Information

திருப்பத்தூர் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் செல்போன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் சிவன் அருள் தகவல்