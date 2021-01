மாவட்ட செய்திகள்

சோளிங்கரில் வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீத இடஒதுக்கீடு கேட்டு பா.ம.க. சார்பில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் + "||" + Asking for 20 per cent reservation for Vanni in Cholingar PMK. Struggle to petition on behalf of

சோளிங்கரில் வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீத இடஒதுக்கீடு கேட்டு பா.ம.க. சார்பில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்