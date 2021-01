மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், 4-ந் தேதி முதல் 5.13 லட்சம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - கலெக்டர் தகவல் + "||" + In Krishnagiri district, from the 4th 5.13 lakh rice family card holders Pongal Gift Collection - Collector Info

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், 4-ந் தேதி முதல் 5.13 லட்சம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - கலெக்டர் தகவல்