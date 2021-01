மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு அருகே புதுமாப்பிள்ளையிடம் நகை பறித்த 5 பேர் ைகது + "||" + Five persons have been arrested for stealing jewelery from Puthumappillai near Kalakkadu

களக்காடு அருகே புதுமாப்பிள்ளையிடம் நகை பறித்த 5 பேர் ைகது