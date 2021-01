மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை அறுவடைக்கு தயாரான 25 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன + "||" + In Naga, 25,000 acres of paddy fields were ready for heavy rains with strong winds

நாகையில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை அறுவடைக்கு தயாரான 25 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன