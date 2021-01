மாவட்ட செய்திகள்

திருமங்கலம் அருகே கப்பலூர் சுங்கச் சாவடியில் அரசு பஸ்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு; டிரைவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Government buses denied permission at Kappalur customs post near Thirumangalam; Excitement as the drivers got into a fight

திருமங்கலம் அருகே கப்பலூர் சுங்கச் சாவடியில் அரசு பஸ்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு; டிரைவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு