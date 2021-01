மாவட்ட செய்திகள்

திருவோணம் அருகே, அனுமதியின்றி ஜல்லிக்கட்டு; காளை முட்டியதில் வாலிபர் கவலைக்கிடம் - 5 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Near Thiruvonam, Jallikkattu without permission; Young man worried about bullshit - case against 5 people

