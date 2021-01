மாவட்ட செய்திகள்

“யார் வந்தாலும் வரவில்லை என்றாலும் நீங்கள் வர வேண்டும்” நடிகர் விஜய்யை அரசியலுக்கு அழைத்து ரசிகர்கள் ஒட்டிய சுவரொட்டி - தேனியில் பரபரப்பு + "||" + "You must come even if no one comes" Actor Vijay invited to politics by fans - Poster Stir in Theni

“யார் வந்தாலும் வரவில்லை என்றாலும் நீங்கள் வர வேண்டும்” நடிகர் விஜய்யை அரசியலுக்கு அழைத்து ரசிகர்கள் ஒட்டிய சுவரொட்டி - தேனியில் பரபரப்பு